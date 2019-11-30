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Куман: Украина меняется с Шевченко, мы уже начали изучать

Куман: Украина меняется с Шевченко, мы уже начали изучать
22:17 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Наставник голландской сборной поделился ожиданиями от Евро.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал жеребьевку Евро-2020.

"Австрия? Я рад, что мы будем играть против сборной, с которой еще не встречались. Пока я про них знаю немного, хотя знаком с некоторыми футболистами.

Украина выиграла группу отбора, опередив Португалию. Мы знаем, насколько сложно обыграть Португалию (обе сборные играли в финале Лиги Наций – прим.ред.), и мы рады, что эта сборная нам не досталась. Украина меняется с Андреем Шевченко, это сильный противник.

Мы уже начали изучать сборную Украины, поскольку хотим выяснить все детали. Как и мы, Украина будет проводить контрольные матчи, так что будет достаточно материала, хоть у нас уже есть наработки.

В футболе не так много секретов, не думаю, что матчи выигрываются с помощью тактики. Очень важно иметь хороший план на игру, но победу приносят индивидуально сильные футболисты. И они у нас есть", – приводит слова Кумана NU.nl.

Напомним, сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020.

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Сборная Нидерландов, Рональд Куман, Евро-2020.
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