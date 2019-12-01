"Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020

Новости спорта:Накануне в Бухаресте состоялась жеребьёвка группового раунда чемпионата Европы 2020 года, который состоится в 12 городах континента.

Национальная сборная Германии в соперники из второй корзины получила чемпионов мира французов, а из третьей действующих чемпионов Европы португальцев.

"Это группа смерти. Поединки в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики", — приводит слова Лёва официальный сайт УЕФА.

"Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень большая. Это нам награда за победу в отборочной группе", — добавил Лев.

Отметим, что все три свои матчи на групповом этапе Германия проведет в Мюнхене. Четвертый коллектив из группы F станет известен лишь в марте.