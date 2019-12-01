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В проигранном матче с Вест Хэмом игроки Челси не совершили ни одного фола (Видео)

В проигранном матче с Вест Хэмом игроки Челси не совершили ни одного фола (Видео)
08:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 14-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэм Юнайтед" футболисты "Челси" не совершили ни одного фола.

Как сообщает Squawka в своём "твиттере", такое событие начиная с сезона-2003/04 в высшем английском дивизионе случилось лишь во второй раз. Впервые одна из команд ни разу не сфолила в матче АПЛ в апреле текущего года. Тогда завершить встречу с "Брайтон энд Хоув Альбион" без единого нарушения правил удалось игрокам "Вулверхэмптона".

Футболисты "Вест Хэм Юнайтед" в матче с "Челси" нарушили правила 16 раз.

Обзор матча:

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 4-е место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 14 баллов. "Вест Хэм Юнайтед" поднялся на 13-е место, набрав 16 очков.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Вест Хєм.
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