Алавес – Реал Мадрид: обзор матча (Видео)

Новости спорта:Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В 15-м туре Примеры Алавес принимал мадридский Реал. Гости открыли счет на 52-й минуте. Отметился Серхио Рамос. Но уже на 65-й минуте Лукас сравнял счет с пенальти.

Через 4 минуты Карвахаль принес Реалу победу, которая вывела сливочных на первое место в таблице. У Реала 31 очко (14 матчей), у Барселоны 28 очков (13 матчей).

Алавес – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.

Алавес – Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Пина (Пере Понс, 76), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.

Реал Мадрид – Ареоля, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Родриго, 67), Бензема, Иско (Менди, 90).

Предупреждения:

Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67), Дуарте (79), Милитао (80).