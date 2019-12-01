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Пушка де Брюйне - в обзоре матча Ньюкасл - Манчестер Сити (Видео)

Пушка де Брюйне - в обзоре матча Ньюкасл - Манчестер Сити (Видео)
09:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 14-го тура АПЛ Ньюкасл - Манчестер Сити.

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити не сумел на чужом поле добыть три очка в игре против Ньюкасла.

Решающий, казалось бы, гол "горожане" забили на 82-й минуте усилиями хавбека Кевина де Брюйне, но "сороки" сравняли счет на 88-й минуте. Таким образом, Сити поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Сумеют ли они ее удержать — станет известно лишь по итогам тура. Тем временем Ньюкасл уже не проигрывает шесть матчей в АПЛ кряду.

Ньюкасл - Манчестер Сити 2:2

Голы: Виллемс, 25, Шелви, 88 — Стерлинг, 22, де Брюйне, 82

В проигранном матче с Вест Хэмом игроки Челси не совершили ни одного фола (Видео)

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Фернандес, Кларк, Дамметт, Виллемс — Алмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу, 80) — Жоэлинтон (Гэйл, 69)

Манчестер Сити: Эдерсон — Менди, Фернандиньо, Стоунз, Уокер — Сильва (Фоден, 70), Гюндоган, де Брюйне — Стерлинг, Жезус (Родри, 84), Марез (Силва, 69)

Предупреждения: Манкильо — Гюндоган, Фернандиньо

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