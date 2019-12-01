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Ливерпуль - Брайтон: хитрый удар со штрафного и дубль ван Дейка (Видео)

Ливерпуль - Брайтон: хитрый удар со штрафного и дубль ван Дейка (Видео)
09:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 14-го тура АПЛ Ливерпуль - Брайтон.

В матче 14-го тура АПЛ Ливерпуль обыграл на своем поле Брайтон со счетом 2:1. Дублем в составе "красных" отличился защитник Вирджил ван Дейк, а единственный гол Брайтона забил Льюис Данк.

Эта победа позволила Ливерпулю упрочнить свое лидерство в турнирной таблице, а Брайтон на данный момент занимает 15-е место, имея в активе 15 очков.

Ливерпуль - Брайтон 2:1

Голы: ван Дейк, 18, 24 — Данк, 79.

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Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78) — Салах (Лаллана, 69), Фирмино (Ориги, 76), Мане.

Брайтон: Райан — Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Берн — Биссума (Троссард, 69), Стивенс, Преппер — Гросс, Коннолли (Мопе, 76), Муй.

Удаление: Алиссон, 76 (игра рукой за пределами штрафной площади).

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