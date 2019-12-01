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Австрия стала вторым соперником сборной Украины на Евро-2020

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Австрия стала вторым соперником сборной Украины на Евро-2020
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Сергей Левицкий, Чемпион

Новости спорта:В Бухаресте состоялась жеребьевка Евро-2020.

30 ноября в Киеве Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины ТМ Parimatch собрали экспертный клуб, чтобы в режиме «онлайн» с журналистами, функционерами и бывшими игроками национальной команды обсудили ход жеребьевки в Бухаресте.

К началу прямого включения из Бухареста ведущий мероприятия Артем Гагарин предложил присутствующим попробовать угадать будущего соперника для украинской команды в группе С, а также предоставил слово первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову, который заверил, что в любом случае, сборную ждут интересные матчи: «Кто бы нам не достался, желаю, чтобы ребята выступили так же удачно, как и в отборочном цикле, а наша группа была ровная, без аутсайдеров и фаворитов. Уверен, все сборные будут отбирать очки друг у друга».

В свою очередь представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра прокомментировал формат мероприятия: «Сегодняшний совместный просмотр жеребьевки Евро-2020 открывает серию абсолютно новых совместных проектов с экспертами и СМИ. Уверен, итогом дискуссии станет только прогресс украинского футбола ».

Позже стало известно, что на сайте УЕФА уже началась регистрация болельщиков, которые хотят приобрести билеты на матчи нашей сборной в Амстердаме и Бухаресте. Кстати, УЕФА на этом Евро вводит только электронный билет, который не надо будет распечатывать.

Интересно, что кроме национальной футбольной дружины, украинские болельщики также смогут этим летом поддержать и кибер-сборную Украины, которая была создана накануне и также будет иметь возможность поспорить за титул континентальных чемпионов.

Присутствующие в зале экс-игроки национальной сборной Владимир Езерский, Владислав Ващук, Владимир Рева, Василий Кардаш согласились, что Украина достойно проведет финальный турнир Евро, и не будет останавливаться только на играх группового турнира. «Надо ставить более высокие задачи, - считает Владислав Ващук. - Мы обыграли Португалию в группе, то почему бы не победить на Евро другие топ-сборные и начинать можно как раз с голландцев ».

При включении из Бухареста участники мероприятия услышали прямое включение президента УАФ Андрея Павелко, который сообщил, что во время финальной части Евро сине-желтые будут базироваться в Бухаресте, а наше Посольство в этой стране организует прием украинский на высшем уровне.

Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020

Под финал церемонии жеребьевки все остались довольны, ведь никто не хотел видеть в соперники Украинский португальцев или турок, так Австрию восприняли оптимистично. Еще одного, четвертого оппонента по группе, украинцы узнают после стыковых матчей в Лиге наций. Среди вариантов: победитель стыковых матчей пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово) или Румыния.

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Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020, УАФ.
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