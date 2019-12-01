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Вратарь сборной Франции Льорис: Нам достался очень сложный жребий на Евро-2020

Вратарь сборной Франции Льорис: Нам достался очень сложный жребий на Евро-2020
11:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уго Льорис прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020.

Вратарь "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Франции Уго Льорис высказался об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, Франция сыграет в одной группе с Германией и Португалией. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.

"Нам достался очень сложный жребий, но в то же время крайне захватывающий, потому что нам будут противостоять великие сборные. Мы тоже не самые приятные соперники для Германии и Португалии. Всё решат детали. У нас нет другого выбора.

Мы просто должны провести хорошую подготовку к турниру и с самого начала мощно выступать на чемпионате Европы. Мы чемпионы мира и прекрасно знаем, какая на нас лежит ответственность в связи с титулом. Никакой погрешности быть не может", — приводит слова голкипера Onze Mondial.

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Уго Льорис, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Жеребьевка Евро-2020.
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