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Киммих: Как в одной группе смогли оказаться 2 последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы?

Киммих: Как в одной группе смогли оказаться 2 последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы?
12:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Йозуа Киммих прокомментировал попадание в "группу смерти".

Защитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира чемпионата Европы 2020 года. Напомним, немецкая команда сыграет в группе F со сборными Франции и Португалии.

"Честно говоря, плохо понимаю процесс жеребьёвки. Как в результате жеребьёвки в одной группе смогли оказаться два последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы? Нам действительно интересна логика. Сборная Германии приложила немало сил, что завершить квалификацию на вершине турнирной таблицы в своей группе.

Как бы то ни было, мы попали в сверхсильную группу, матчи которой обещают быть крайне зрелищными как для игроков, так и для болельщиков", — приводит слова Киммиха L'Equipe.

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Сборная Германии, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Йозуа Киммих.
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