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Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
14:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Десна

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча 16-го тура УПЛ Десна - Александрия.

В воскресенье, 1 декабря, состоятся заключительные матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Открывать программу игрового дня будут Десна и Александрия, которые сыграют в Чернигове на стадионе имени Гагарина. Стартовый свисток о начале поединка прозвучит в 14:00 по киевскому времени, рассудит встречу рефери Евгений Арановский.

По итогам 15-и туров Десна и Александрия являются соседями по турнирной таблице, занимая 4-е и 5-е место соответственно. В случает успеха одна из команд догонит по очкам Динамо.

Турнирное положение команд:

В прямом эфире по ТВ матч Десна - Александрия можно будет посмотреть на телеканале "Униан ТВ", в Сети игру можно посмотреть на "Телеграф Спорт":

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Кроме того, сегодня пройдут еще две встречи в рамках УПЛ: Мариуполь примет Шахтер (14:00, Футбол 1), Олимпик сразится с Динамо (19:30, Футбол 1).

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Десна - Александрия.
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