"Он - лучший в мире": Мартинес лестно высказался о своем игроке

Новости спорта:Роберто Мартинес очень доволен, что имеет в своем расположении Тибо Куртуа.

Главный тренер сборной Бельгийй Роберто Мартинес высказал свое мнение о голкипере сборной и Реала Тибо Куртуа.

"Тибо для меня лучший вратарь в мире, он доказал это на чемпионате мира 2018 года. Считаю, что это лучший вратарь, который должен защищать ворота Реала".

"Это был трудный период для его в клубе, но я думаю, что возможность вернуться после сборной помогла ему вновь сыграть в хорошей форме.

Мы надеемся, что успехи, которые будут у него в Реале, могут помочь нам в Евро", — цитирует Мартинеса Fotmob.