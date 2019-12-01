Езерский: Не думаю, что у Нидерландов уровень намного выше, чем у Португалии

Новости спорта:Владимир Езерский оценил шансы украинцев на Евро-2020 после жеребьевки.

Бывший защитник сборной Украины, а сейчас главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский поделился мнением о жеребьевке Евро-2020.

"Мне кажется, если сравнивать с группой F, то наша группа Украине по силам. Явным фаворитом будет сборная Нидерландов. С Австрией и теми командами, которые могут попасть к нам из четвертой корзины, можно играть и добывать победы.

В первом матче с Нидерландами очень важно не проиграть, и это уже будет успехом. Я уверен, что сборная Украины уже добыла необходимый опыт, и мы понимаем, что даже с чемпионом Европы можем играть на уровне и побеждать. Не думаю, что у Нидерландов уровень намного выше, чем у Португалии. Самое главное - психология", - сказал Езерский в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Последний соперник "жёлто-синих" на групповом этапе станет известен в марте.