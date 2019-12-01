Кто выиграет Евро-2020: букмекеры назвали Украину среди фаворитов

Новости спорта:Букмекеры оценили шансы команд на победу в чемпионате Европы 2020.

Накануне состоялась жеребьевка Евро-2020. 24 команды были распределены на 6 групп. Сборная Украины сыграет в квартете С вместе с Нидерландами, Австрией и 4-й командой (определится весной).

Букмекеры уже подсчитали шансы, сборная Украины котируется довольно высоко.

Известная британская контора Bet365 определила команду Андрея Шевченко на десятое место с большим отрывом от фаворитов, которые уместились в первые девять позиций. Победа «сине-желтых» на турнире оценена коэффициентом 67.

ТОП-10 претендентов на Евро-2020

1. Англия – 5.0

2. Бельгия – 6.0

3-4. Франция, Нидерланды – 7.5

5. Испания – 9.0

6-7. Германия, Италия – 10.0

8. Португалия – 17.0

9. Хорватия – 26.0

10. Украина – 67.0

Сборная Украины сыграет свой первый матч против Нидерланд 14 июня, потом с командой №4 - 18 июня, и с Австрией 22 июня.