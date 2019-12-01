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Севилья обыграла бывшую команду Лунина и обошла Барселону

Севилья обыграла бывшую команду Лунина и обошла Барселону
15:49 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Севилья минимально победила Леганес.

Испанские "красно-белые" одержали победу в домашнем матче 15 тура чемпионата Испании.

"Севилья" - "Леганес" - 1:0 (0:0)

Гол: Диего Карлос, 63

"Севилья": Вацлик; Кунде; Регилон; Диего Карлос; Банега; Хордан Х.; Торрес О. (Гудель, 58); Васкес; Навас Х.; Нолито (Хиль Б., 62); Люк де Йонг (Серхи Гомес, 83)

"Леганес": Куэльяр И.; Авазием; Сиовас (Родригеш К., 5); Росалес; Бустинса; Сильва; Ресио (Эрасо, 79); Рубен Перес; Родригес О. (Каррильо, 78); Брайтвайт; Эн Несири

Предупреждения: Васкес, 95; Хиль Б., 96 - Авазием, 49; Родригес О., 68; Росалес, 96

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Победу хозяевам принес гол Диего Карлоса на 63-й минуте встречи. После этого матча команда Хулена Лопетеги поднялась на второе место в Примере.

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Севилья, Примера, Новости футбола, Леганес.
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