Севилья обыграла бывшую команду Лунина и обошла Барселону

Испанские "красно-белые" одержали победу в домашнем матче 15 тура чемпионата Испании.
"Севилья" - "Леганес" - 1:0 (0:0)
Гол: Диего Карлос, 63
"Севилья": Вацлик; Кунде; Регилон; Диего Карлос; Банега; Хордан Х.; Торрес О. (Гудель, 58); Васкес; Навас Х.; Нолито (Хиль Б., 62); Люк де Йонг (Серхи Гомес, 83)
"Леганес": Куэльяр И.; Авазием; Сиовас (Родригеш К., 5); Росалес; Бустинса; Сильва; Ресио (Эрасо, 79); Рубен Перес; Родригес О. (Каррильо, 78); Брайтвайт; Эн Несири
Предупреждения: Васкес, 95; Хиль Б., 96 - Авазием, 49; Родригес О., 68; Росалес, 96
Победу хозяевам принес гол Диего Карлоса на 63-й минуте встречи. После этого матча команда Хулена Лопетеги поднялась на второе место в Примере.