Еще одна отставка в чемпионате Англии

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15:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Уотфорд» на официальном сайте объявил об уходе Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера команды.

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. Имя нового наставника «Уотфорда» будет объявлено позже.

С момента прихода 54-летнего испанского специалиста в клуб «Уотфорд» выиграл всего один матч из десяти в английской Премьер-лиге и по-прежнему занимает последнее, 20-е место в турнире. Кике Санчес Флорес смог набрать с английским клубом лишь 8 очков. В субботу, 30 ноября, «Уотфорд» под руководством Флореса на выезде проиграл «Саутгемптону» со счётом 1:2.

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В 15-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» в гостях сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 4 декабря.

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АПЛ, ФК Уотфорд, Чемпионат Англии, Кике Санчес Флорес.
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