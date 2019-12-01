Роналду забил первый гол с октября (Видео)

Новости спорта:Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 14-го тура Серии А.

Роналду забил с пенальти в ворота «Сассуоло». Португалец сравнял счет на 67-й минуте матча. Матч закончился вничью 2:2.

Отметим, что для Роналду это первый гол за месяц в чемпионате Италии. Последний раз он забивал 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1).

Несмотря на то, что туринцы остаются на первом месте в турнирной таблице, команду Сарри по итогам тура может обойти Интер, если сумеет выиграть свой матч против СПАЛа.

Гол Роналду

Ювентус — Сассуоло 2:2

Голы: Бонуччи, 20, Роналду, 67 (с пенальти) — Бога, 23, Капуто, 57

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бентанкур — Бернардески (Дибала, 53) — Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.

Сассуоло: Туратти — Тольян, Марлон, Романья, Кириякопулос — Маньянелли, Локателли — Джуричич (Мулдур, 72), Траоре (Дункан, 62), Бога (Пезуло, 90+1) — Капуто.

Предупреждения: Пьянич — Друричич, Локателли, Тольян, Кариякопулос, Мулдур