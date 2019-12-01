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Воскресенье, 01.12.2019
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Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку

Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку
16:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Десна

Новости спорта:Подопечные Александра Рябоконя продолжают борьбу с Динамо и Зарей.

В 16-м туре Favbet Лиги Десна дома разобралась с представителем Украины в еврокубках Александрией — 2:0

Хозяева были вынуждены обойтись без перебравшего желтых карточек Гитченко, у гостей не сыграли Ситало и Ковалец. Впрочем, матч все равно подарил зрителям удовольствие и яркий футбол.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Сперва свой шестой мяч в сезоне провел Дмитрий Хлебас, а на 60-й минуте окончательный счет встречи установил Александр Филиппов.

Десна прерывает серию из трех матчей без побед и набирает 30 очков, обходя киевское Динамо. У киевлян есть матч в запасе. Александрия занимает пятую строчку с 27 очками.

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Десна - Александрия 2:0

Голы: Хлебас, 46, Филиппов, 60

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Имереков, Ермаков, Мостовой — А. Фаворов (Приндета, 90+3), Огиря — Конопля, Хлебас (Домбровский, 85), Картушов — Филиппов (Калитвинцев, 90)

Александрия: Панькив — Пашаев (Стецьков, 61), Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Гречишкин, Банада (Грицук, 79) — Лучкевич, Задерака (Шастал, 61), Третьяков — Безбородько

Предупреждения: Филиппов — Банада, Стецьков

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Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна.
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