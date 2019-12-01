Лэмпард верит в Виллиана

Новости спорта:Наставник считает бразильца ключевым игроком команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы полузащитник Виллиан продлил контракт с клубом. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, английский специалист считает бразильского вингера ключевым игроком команды. Лэмпард уверен в способностях Виллиана и надеется, что клуб договорится с футболистом о новом соглашении.

Действующий контракт бразильца с "синими" истекает в июне следующего года. Согласно правилам, Виллиан сможет вести переговоры с другими клубами уже с 1 января. Лэмпард намерен исключить такую возможность.

В текущем сезоне футболист провел за клуб 17 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Виллиан стал вторым бразильцем, который провел 200 матчей в АПЛ.