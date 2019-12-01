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Каштру: Мариуполь создал Шахтеру много проблем

Каштру: Мариуполь создал Шахтеру много проблем
16:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник «горняков» прокомментировал ничейный поединок с «Мариуполем» (1:1).

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги выездной ничьей с «Мариуполем» (1:1) в поединке 16-го тура УПЛ.

«Мариуполь» создал нам много проблем. Было сложно играть на этом поле. Мы были не до конца организованы. Играли просто для того, чтобы играть, а не чтобы играть качественно.

Только в последние минуты мы смогли прижать «Мариуполь». Мы доминировали, но не были эффективны. «Мариуполь» закрылся, и у нас были сложности. Нам было сложно преодолевать линию обороны «Мариуполя».

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Мы были плохо сбалансированы. Результаты всегда заслужены. «Мариуполь» был целиком отдан игре, а мы совершили ошибки в обороне. Это и привело к такому результату. Нужно было сделать счет 2:0 и все решить. Мы могли выиграть и 2:1. Но результат таков, каков он есть, нужно его принять», — отметил Каштру в эфире телеканала «Футбол 1».

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Мариуполь, Луиш Каштру.
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