Мариуполь отобрал очки у Шахтера

Новости спорта:В рамках 16-го тура УПЛ донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Мариуполем — 1:1.

Горняки прибыли на матч без ряда ключевых игроков — защитников Сергея Кривцова и Додо, полузащитников Марлоса, Алана Патрика, Дентиньо и Виктора Коваленко, а также нападающего Жуниора Мораеса. Однако команда Каштру сумела выйти вперед даже в экспериментальном составе — на 15-й минуте Полегенько сфолил в собственной штрафной, а пенальти уверенно реализовал Тайсон.

Не смотря на травму Фомина в первом тайме, коллективу Александра Бабича удалось отыграться — на 49-й минуте Илья Путря оказался в нужном месте на добивании после того, как Болбат головой выбил мяч в перекладину своих ворот.

До конца матча Шахтеру так и не удалось отыграться, хотя юный форвард Сикан и опытный вингер Коноплянка имели реальные шансы принести победу своей команде.

Шахтер с 44 очками продолжает лидировать в таблице УПЛ, отрыв от ближайшего конкурента Зари составляет 13 очков. Мариуполь набирает 18 очков и возвращается в первую шестерку.

В следующем туре приазовцы 8 декабря дома примут Львов, а Шахтер двумя днями ранее сыграет дома с Олимпиком.

Мариуполь — Шахтер 1:1

Голы: Путря, 49 — Тайсон, 15 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Дава, Яворский — Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишнев, Горбунов — Путря (Бондар, 89), Фомин (Выскребенцев, 17, К. Романюк, 90+3)

Шахтер: Пятов — Болбат, Бондарь, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78) — Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка — Сикан (Борячук, 69)

Предупреждения: Полегенько, Дава, Петерман — Исмаили, Маркос Антонио, Хочолава