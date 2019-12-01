Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Моуринью с Тоттенхэмом опять одержал победу со счетом 3:2 (Видео)
Моуринью с Тоттенхэмом опять одержал победу со счетом 3:2 (Видео)
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Мариуполь отобрал очки у Шахтера

Мариуполь отобрал очки у Шахтера
16:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:В рамках 16-го тура УПЛ донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Мариуполем — 1:1.

Горняки прибыли на матч без ряда ключевых игроков — защитников Сергея Кривцова и Додо, полузащитников Марлоса, Алана Патрика, Дентиньо и Виктора Коваленко, а также нападающего Жуниора Мораеса. Однако команда Каштру сумела выйти вперед даже в экспериментальном составе — на 15-й минуте Полегенько сфолил в собственной штрафной, а пенальти уверенно реализовал Тайсон.

Не смотря на травму Фомина в первом тайме, коллективу Александра Бабича удалось отыграться — на 49-й минуте Илья Путря оказался в нужном месте на добивании после того, как Болбат головой выбил мяч в перекладину своих ворот.

До конца матча Шахтеру так и не удалось отыграться, хотя юный форвард Сикан и опытный вингер Коноплянка имели реальные шансы принести победу своей команде.

Шахтер с 44 очками продолжает лидировать в таблице УПЛ, отрыв от ближайшего конкурента Зари составляет 13 очков. Мариуполь набирает 18 очков и возвращается в первую шестерку.

В следующем туре приазовцы 8 декабря дома примут Львов, а Шахтер двумя днями ранее сыграет дома с Олимпиком.

Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020

Мариуполь — Шахтер 1:1

Голы: Путря, 49 — Тайсон, 15 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Дава, Яворский — Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишнев, Горбунов — Путря (Бондар, 89), Фомин (Выскребенцев, 17, К. Романюк, 90+3)

Шахтер: Пятов — Болбат, Бондарь, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78) — Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка — Сикан (Борячук, 69)

Предупреждения: Полегенько, Дава, Петерман — Исмаили, Маркос Антонио, Хочолава

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020
02 Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
03 Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
04 Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
05 Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь