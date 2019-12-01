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Ужас: у экс-игрока Арсенала умерла 2-летняя дочь

Ужас: у экс-игрока Арсенала умерла 2-летняя дочь
17:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:У экс-игрока лондонского «Арсенала» скончалась двухлетняя дочь.

29 ноября у бывшего форварда лондонского «Арсенала» Беника Афобе скончалась двухлетняя дочь по имени Амора, сообщает BBC.

Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжёлой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.

В настоящее время Афобе выступает за «Бристоль Сити» на правах аренды. Субботнюю победу в матче 19-го тура английского Чемпионшипа с «Хаддерсфилдом» (5:2) команда посвятила семье 26-летнего нападающего. Права на футболиста принадлежат «Сток Сити». По окончании текущего сезона «Бристоль Сити» имеет право выкупить его контракт.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Афобе является воспитанником «Арсенала». Однако за первую команду «канониров» он не сыграл ни одного матча.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Беник Афобе.
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