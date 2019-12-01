Сарри прокомментировал ничью с Сассуоло

Новости спорта:Маурицио Сарри считает, что его игроки немного расслабились.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после домашней ничьи с "Сассуоло".

"Выступление "Ювентуса" не было плохим, но мы оставляли слишком много свободного пространства, легко теряли мяч и действовали безрассудно. Во втором тайме стало лучше, но в первом нам словно не хватало сосредоточенности.

Мы допустили несколько действительно глупых ошибок и пропустили гол из-за того, что не спешили возвращаться в защиту. При позиционных атаках мы тоже медлили, а полузащита двигалась не так, как надо. Думаю, причина в том, что мы недавно провели две сложные игры, и было сложно перезарядить наши батареи за это время.

Действиям команды не хватало мысли и души. В конце мы, впрочем, правильно реагировали на происходящее и даже могли вырвать победу", – рассказал Маурицио Сарри.