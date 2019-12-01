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Вулверхэмптон не смог обыграть Шеффилд

Вулверхэмптон не смог обыграть Шеффилд
19:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Шеффилд Юнайтед продолжает отлично идти в АПЛ.

Шеффилд Юнайтед в матче с Вулверхэмптоном вышел вперед уже на второй минуте благодаря голу Лиза Муссе. "Волки" отыгрались во втором тайме, когда Доэрти использовал пас Рауля Хименеса.

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Доэрти, 64 – Муссе, 2.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендонкер, Коади, Килмэн – Доэрти, Невеш, Моутинью, Хонни – Траоре, Хименес, Жота.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Люндстрем, Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Робинсон, 86), Макголдрик (Макберни, 73).

Предупреждения: Дендонкер – Стивенс, Флек, Болдок, О'Коннелл, Эган.

Арсенал не сумел обыграть Норвич

Оба коллектива остались в верхней части таблицы. 

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Футбол, АПЛ, Шеффилд, Новости спорта, Вулверхэмптон.
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