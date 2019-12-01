Вулверхэмптон не смог обыграть Шеффилд

Шеффилд Юнайтед в матче с Вулверхэмптоном вышел вперед уже на второй минуте благодаря голу Лиза Муссе. "Волки" отыгрались во втором тайме, когда Доэрти использовал пас Рауля Хименеса.
Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Доэрти, 64 – Муссе, 2.
Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендонкер, Коади, Килмэн – Доэрти, Невеш, Моутинью, Хонни – Траоре, Хименес, Жота.
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Люндстрем, Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Робинсон, 86), Макголдрик (Макберни, 73).
Предупреждения: Дендонкер – Стивенс, Флек, Болдок, О'Коннелл, Эган.
Оба коллектива остались в верхней части таблицы.