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Атлетико - Барселона: стартовые составы команд

Атлетико - Барселона: стартовые составы команд
21:33 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Атлетико и Барселона огласили имена футболистов, которые начнут матч в старте.

Сегодня, 1 декабря, состоится мега-матч, в котором сойдутся Атлетико и Барселона. За час до игры команды объявили стартовые составы. 

Атлетико: Облак – Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль – Корреа, Эррера, Партей, Коке – Фелиш, Мората.

Запасные: Адан, Ариас, Лоди, Лемар, Льоренте, Витоло, Шапоньич.

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Хуниор – Ракитич, Де Йонг, Артур – Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Ваге, Умтити, Аленья, Видаль, Перес, Фати

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Этот матч может откинуть мадридский клуб из гонки за чемпионство, ведь тогда отставание от лидера станет аж 6 очков. 

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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