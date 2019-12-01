Атлетико - Барселона: стартовые составы команд

Новости спорта:Атлетико и Барселона огласили имена футболистов, которые начнут матч в старте.

Сегодня, 1 декабря, состоится мега-матч, в котором сойдутся Атлетико и Барселона. За час до игры команды объявили стартовые составы.

Атлетико: Облак – Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль – Корреа, Эррера, Партей, Коке – Фелиш, Мората.

Запасные: Адан, Ариас, Лоди, Лемар, Льоренте, Витоло, Шапоньич.

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Хуниор – Ракитич, Де Йонг, Артур – Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Ваге, Умтити, Аленья, Видаль, Перес, Фати

Этот матч может откинуть мадридский клуб из гонки за чемпионство, ведь тогда отставание от лидера станет аж 6 очков.