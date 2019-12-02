Лидер Барселоны получил серьезную травму

Новости спорта:Жерар Пике получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против Атлетико.

Защитник Барселоны Жерар Пике получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против Атлетико.

Бек каталонцев Жерар Пике в конце второго тайма столкнулся с хавбеком хозяев Витоло и получил удар по левому колену. На 83-й минуте матча игрок был заменен на Самюэля Умтити.

О характере и степени тяжести травмы Жерара на данный момент неизвестно.

В текущем сезоне Пике провел за каталонцев 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Следующий матч в рамках Ла Лиги Барселона сыграет 7 декабря. На стадионе Камп Ноу каталонцы примут Мальорку. В данный момент Барселона располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея 31 очко. Каталонцы опережают Реал лишь по дополнительным показателям.