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Моуринью возвращается в Манчестер

Моуринью возвращается в Манчестер
12:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Центральным матчем 15-го тура английской Премьер-лиги будет, безусловно, встреча «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Игра особенно интересно тем, что недавно лондонцев возглавил Жозе Моуриньо, экс-наставник красных дьяволов.

Отметим, что после своей отставки португальский специалист просидел без работы почти год, а когда принял «Тоттенхэм», то заявил… что в «Манчестер Юнайтед» ему не хватало страсти. Моуриньо высказался о том, что в новом клубе его все устраивает и он собирается многого достичь с командой.

3 декабря. Чемпионат Англии

17:00 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Выйти в плей-офф Лиги чемпионов он уже смог, правда, для этого было достаточно одной домашней победы над «Олимпиакосом» (4:2). Теперь предстоит бороться за более высокие места в турнирной таблице чемпионата Англии, где «Тоттенхэм» соседствует все с тем же «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы, кстати, хоть и выступают в еврокубковом турнире рангом ниже, но дела у них идут там не так хорошо. Накануне команда на выезде уступила «Астане» 1:2. Правда, в плей-офф «Манчестер Юнайтед» прошел еще до этого.

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Сейчас шансы команд на победу практически равные. Аналитики Parimatch лишь небольшое преимущество отдают «Тоттенхэму» (36% против 35%). Очень важным фактором будет поддержка трибун, вероятно, фанаты также приготовят что-то особенное для Моуриньо. Своя мотивация будет и у футболистов «Манчестер Юнайтед», которые явно захотят обыграть своего бывшего тренера. Все это гарантирует нам интереснейший матч, исход которого предугадать очень сложно.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Лига Чемпионов, ЛЧ, АПЛ, Чемпионат Англии.
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