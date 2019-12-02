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Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?

Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?
13:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Капитан Мариуполя Сергей Яворский прокомментировал ничью с донецким Шахтером.

Капитан «Мариуполя» Сергей Яворский прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1).

- Что сейчас чувствуете?

– Фантастика. Наконец-то свершилось.

- Перед игрой верили, что сегодня удастся добыть ничью?

– Да, именно в этот раз верилось. Даже перед игрой обсуждали, что надо брать очки.

Мариуполь отобрал очки у Шахтера

- А почему именно в этот раз?

– Погодные условия и поле были далеко не бразильскими. Ожидал, что поле нам поможет.

- Когда-то Йожеф Сабо обещал поставить памятник донецкому «Металлургу», если тот отберет очки у «Шахтера». Что заслужил «Мариуполь» этой ничьей?

– Злые языки всегда что-то говорят. Я уже читал в интернете слухи о том, что якобы «Шахтеру» уже просто ничего не нужно в этом чемпионате. Мы себя два часа уродовали на поле, чтобы кто-то сказал, что «Шахтер» нам с барского плеча отдал очки, потому что видите-ли им уже не надо – бред.

Да и чемпионат у нас длинный, тому же «Шахтеру» предстоят очные поединки с конкурентами в первой шестерке, потому очки им, мне кажется, все еще не лишние. Только глупые могут такое говорить.

Все эти разговоры о фарм-клубе тоже интересны, то есть если мы проиграли «Динамо» 3:0, а у «Шахтера» отобрали очки – мы теперь фарм-клуб «Динамо»?

- Что передадите тем людям, которые не верили в то, что «Мариуполь» когда-нибудь сможет отобрать очки у «Шахтера»?

– Да что я могу им передать. Если человек не верит в правду и справедливость в футболе –ему ничего не докажешь! А люди, которые внутри понимают всю ценность победу, ведь знают насколько это тяжело и дорого, – сказал Яворский в эфире «Профутбола».

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Футбол, Новости футбола, Сергей Яворский.
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