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Понедельник, 02.12.2019
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Зинченко вернулся в общую группу Ман Сити

Зинченко вернулся в общую группу Ман Сити
13:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный Youtube-канал Горожан.

В конце октября украинец травмировал колено, вследствие чего перенес операцию и пропустил больше месяца. В последний раз Зинченко играл за Манчестер Сити 6 октября против Вулверхэмптона (0:2).

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В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 8 матчей в составе Горожан, результативными действиями не отметился.

После 14 туров Манчестер Сити занимает всего лишь третье место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 очков. Завтра команда Хосепа Гвардиолы сыграет против Бернли на выезде.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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