Зинченко вернулся в общую группу Ман Сити

Новости спорта:Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный Youtube-канал Горожан.

В конце октября украинец травмировал колено, вследствие чего перенес операцию и пропустил больше месяца. В последний раз Зинченко играл за Манчестер Сити 6 октября против Вулверхэмптона (0:2).

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 8 матчей в составе Горожан, результативными действиями не отметился.

После 14 туров Манчестер Сити занимает всего лишь третье место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 очков. Завтра команда Хосепа Гвардиолы сыграет против Бернли на выезде.