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Понедельник, 02.12.2019
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Милан совместно с Puma выпустил уникальную форму

Милан совместно с Puma выпустил уникальную форму
14:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Россонери" дебютирует в этой форме в домашнем матче Серии А против Сассуоло.

Итальянский Милан показал новую экипировку, которая приурочена к юбилею клуба - 120 лет.

Форма сделана в традиционных красно-черных цветах. Логотип, титульный и технический спонсор сделаны в золотом цвете.

Под эмблемой нанесено число 120, которая символизирует возраст клуба. На тыльной стороне красуются цифры 1899-2019, а ниже прозрачным шрифтом написана цитата основателя клуба Герберта Киллина: "Мы станем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, словно огонь, и черными, символизирующий страх, который мы вызовем у наших противников".

Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?

 
 
 
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Here’s to 120 years of @acmilan

Публикация от PUMA Football (@pumafootball)

Отмечается, что миланский клуб дебютирует в новом джерси уже 15 декабря, в матче против Сассуоло на Сан-Сиро.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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