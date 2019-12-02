Милан совместно с Puma выпустил уникальную форму

Новости спорта:"Россонери" дебютирует в этой форме в домашнем матче Серии А против Сассуоло.

Итальянский Милан показал новую экипировку, которая приурочена к юбилею клуба - 120 лет.

Форма сделана в традиционных красно-черных цветах. Логотип, титульный и технический спонсор сделаны в золотом цвете.

Под эмблемой нанесено число 120, которая символизирует возраст клуба. На тыльной стороне красуются цифры 1899-2019, а ниже прозрачным шрифтом написана цитата основателя клуба Герберта Киллина: "Мы станем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, словно огонь, и черными, символизирующий страх, который мы вызовем у наших противников".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Here’s to 120 years of @acmilan Публикация от PUMA Football (@pumafootball) 2 Дек 2019 в 12:02 PST

Отмечается, что миланский клуб дебютирует в новом джерси уже 15 декабря, в матче против Сассуоло на Сан-Сиро.