Марку Силва останется во главе Эвертона

Новости спорта:Руководство клуба дает наставнику еще один шанс.

Главный тренер Эвертона Марку Силва будет возглавлять команду на матче против Ливерпуля, который состоится в среду, 4 декабря, сообщает Sky Sports.

Такое решение приняло руковдство клуба, несмотря на поражение команды в матче против Лестера (1:2) в рамках АПЛ.

Напомним, что несмотря на явные улучшения в игре против Лестера, высокопоставленные лица, связанные с клубом, были в ярости от замен, которые Силва производил во время матча.

В данный момент клуба располагается на 17-й строчке турнирной таблицы АПЛ, имея 14 очков. Сейчас подопечные Силвы находятся всего в двух очках и одном месте от зоны вылета с английской Премьер-лиги.