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Арсенал отказался от Аллегри из-за его требований

Арсенал отказался от Аллегри из-за его требований
15:22 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянец также не знает английский язык, что тоже послужило преградой.

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вряд ли возглавит «Арсенал».

Представители лондонского клуба общались с Аллегри еще до увольнения Унаи Эмери, и руководство не впечатлило, что Аллегри очень плохо владеет английским и даже не может поддержать простейший разговор.

Кроме того, «Арсеналу» не понравилось, что Аллегри хочет привести в свой штаб 9 человек.

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В свою очередь, как сообщил автор The Athletic Дэвид Орнстейн, у Аллегри возникли вопросы к уровню команды в «Арсенале». Он предпочел бы дождаться лета, прежде чем возвращаться к работе, но клуб все еще проявляет к нему интерес

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ФК Арсенал (Лондон), Новости спорта, Новости футбола, Массимиллиано Аллегри.
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