Беседин вошел в топ-10 украинских бомбардиров Динамо

Новости спорта:Голы в ворота Олимпика позволили Артему Беседину войти в топ-10.

Форвард «Динамо» Артем Беседин оформил дубль в ворота «Олимпика» (3:1) в 16-м туре УПЛ.

Теперь на счету Беседина 25 голов в чемпионате Украины.

Он обошел Александра Алиева и вышел на 10-е место рейтинга лучших украинских бомбардиров «Динамо» в УПЛ. На 8-9 местах Артем Кравец и Павел Шкапенко с 33 мячами. Лидер – Сергей Ребров с 113 голами.

Также Беседин оформил третий дубль в УПЛ, два из них – в этом сезоне. 23-летний футболист больше всего голов в чемпионате Украины забил в ворота «Олимпика» – 4 мяча.