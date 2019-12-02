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Интер нацелился на лидера Арсенала

Интер нацелился на лидера Арсенала
16:19 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Антонио Конте не против усилить линию атаки подписанием Обамеянга.

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов миланского "Интера". Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб включился в борьбу за нападающего, на которого претендуют "Реал" и "Барселона". Несмотря на трансфер Ромелу Лукаку минувшим летом, "Интер" ищет ещё одного нападающего, так как многие европейские клубы хотят подписать форварда команды Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает источник, в Обамеянге заинтересован лично главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

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В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Интер (Милан), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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