Анчелотти пошел на радикальные меры после проигрыша Болоньи

Новости спорта:Карло Анчелотти придумал, как ему сплотить коллектив.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти принял решение закрыть футболистов на клубной базе, начиная со среды. Gazzetta ddello Sport сообщает, что таким образом Анчелотти хочет сплотить игроков и попытаться выйти из полосы неудач.

Отмечается, что игроки Наполи соберутся в среду и пробудут на базе до следующего тура Серии А против Удинезе, который состоится 7 декабря.

В начале ноября президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис закрыл команду на неделю на тренировочной базе. С этим решением был не согласен главный тренер Карло Анчелотти, поддержавший команду, когда та не вышла на тренировку. Подобные решения клуба могло привести к отставке главного тренера.

Отметим, что ультрас Наполи поддержали клуб в этой ситуации. Около 150 представителей ультрас пришли на тренировочное занятие ультрас неаполитанской команды с баннером «Respect», а также высказывали претензии в адрес футболистов.

Вчера в рамках 14-го тура Серии А Наполи принял Болонью на домашнем стадионе Сан-Паоло. Матч завершился со счетом 1:2. После поражения Наполи сохранил за собой 7-е место, имея в активе 20 очков. Отметим, что команда Анчелотти не может выиграть восьмой матч кряду во всех турнирах.