Гасперини: Если обыграем Шахтер, выйдем в плей-офф ЛЧ

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для Radio Anch'io ситуацию в Лиге чемпионов, где его команде для выхода в 1/8 финала нужно обязательно обыгрываться «Шахтер» в Харькове.

«Наше не лучшее выступление в Лиге чемпионов немного повлияло на чемпионат Италии.

Но сейчас мы чувствуем себя так как хотели. Мы знаем, как тяжело будет играть с «Шахтером». Но у нас есть шансы остаться в Европе и в Лиге чемпионов. Все также будет зависеть от результата «Манчестер Сити». Я уверен, что мы пойдем дальше, если выиграем.

Напомним, «Аталанта» с 4 очками расположилась на четвертом месте в группе C и для прохода дальше им необходимо обыгрывать «Шахтер», и надеяться, что «Манчестер Сити» не проиграет загребскому «Динамо».