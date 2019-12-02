Защитник Ман Сити верит, что его команда все еще может стать чемпионом в АПЛ

Новости спорта:Француз Эмерик Ляпорт напоминает, что и в прошлом году отставание от Ливерпуля казалось большим.

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о чемпионской гонке в АПЛ и рассказал о восстановлении от травмы.

«Конечно, «Сити» еще может стать чемпионом. В прошлом сезоне ситуация была очень похожей, тогда «Ливерпуль» тоже лидировал.

У нас еще есть время их догнать и снова попробовать выиграть АПЛ. Нам нужно усердно работать и больше не проигрывать матчи.

Мое восстановление проходит очень хорошо. Мне все еще нужно время, но я надеюсь, что смогу вернуться как можно скорее и вновь выступать с одноклубниками. Не могу назвать точных сроков возвращения, но около 1,5-2 месяцев», – сказал Лапорт.