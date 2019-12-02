Динамо проигнорировало церемонию "Футбольные звезды Украины-2019"

Новости спорта:Футболисты киевского Динамо решили проигнорировать столь важное мероприятие.

Футболисты киевского Динамо отсутствуют на Олимпийском стадионе в Киеве, где сегодня проводится церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019» под эгидой УАФ и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Сообщается, что никто из футболистов киевского клуба, в частности, номинанты на четыре премии — Сергей Сидорчук и Георгий Цитаишвили (лучший гол сезона), Георгий Бущан (лучший голкипер среди мужчин), Виталий Миколенко (лучший футболист U-21) и Виктор Цыганков (лучший игрок сезона) — не прибыл на праздничном мероприятии.

Победители в номинациях будут определены по результатам голосования среди профессиональных футболистов и футболисток, а также наставников команд ПФЛ и УПЛ.

Стоит отметить, что лучшим молодым футболистом Украины стал именно динамовец Виталий Миколенко.