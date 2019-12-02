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Понедельник, 02.12.2019
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Приз лучшего молодого футболиста мира получил лидер соперника сборной Украины

Приз лучшего молодого футболиста мира получил лидер соперника сборной Украины
22:03 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Матейс Де Лигт - лучший молодой футболист мира.

В Париже вручили Kopa Trophy. Он присуждается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. На приз претендовали Самуэль Чуквуэзе, Матейс де Лигт, Жоау Фелиш, Маттео Гендузи, Кай Хаверц, Винисиус Жуниор, Мойзе Кин, Ли Канин, Джейдон Санчо и украинец Андрей Лунин.

В итоге приз получил защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Де Лигт. Его вручил победитель прошлогодней номинации Килиан Мбаппе.

Вслед за Де Лигтом финишировал Джейдон Санчо - у него второе место. На третьем финишировал Жоау Фелиш.

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Напомним, что вратарь мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин попал в финальный список претендентов на награду лучшему молодому футболисту мира Golden Boy-2019. Всего в нем 20 претендентов.

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Сборная Голландии, ФК Ювентус, Новости футбола, Андрей Лунин, Матейс Де Лигт.
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