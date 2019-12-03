"Мы все проиграем": президент Брешии - о возможном уходе Балотелли

Новости спорта:Массимо Челино оценил важность фигуры форварда клуба Марио Балотелли.

Президент итальянской Брешии Массимо Челино оценил важность фигуры форварда клуба Марио Балотелли.

"Марио грустит, потому что не может выразить себя через футбол. Он воин, который может быть сильнее всех, но он не такой.

Ему нужно больше любви и внимания, чем кажется. В январе он может уйти бесплатно, но я хочу, чтобы Марио остался, потому что, если он уйдет, мы все проиграем.

Покажи, что ты пришел сюда, чтобы помочь нам победить", - сказал Челино в интервью Le Iene.

Напомним, у нападающего Балотелли с нынешним тренером Брешии Фабио Гроссо произошел скандал. Специалист выгнал игрока с тренировки.