Вот это поворот: Ибрагимович согласился вернуться в Милан

Новости спорта:Похоже, возвращение именитого шведа в стан россонери все-таки состоится.

Шведский форвард Златан Ибрагимович дал свое согласие на переход в итальянский Милан. Ради возвращения в свой бывший клуб, Ибрагимович отклонил два предложения из английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

Ибрагимович провел в составе россонери два сезона: с 2010 по 2012 год. За Милан он сыграл 85 матчей, в которых забил 56 голов.

Команда Стефано Пиоли после вчерашней победы над Пармой поднялся на 2 строчки в турнирной таблице Серии А и занимает 11 место. Следующий матч в рамках Серии А Милан проведет 8 декабря против Болоньи.

Вчера сообщалось о том, что Милан намерен подписать форварда Златана Ибрагимовича 15 декабря в день своего 120-летия. В руководстве россонери считают подписание контракта со шведским футболистом своеобразным подарком к юбилею клуба.

Ранее экс-нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович был настроен продолжить карьеру в Болонье. Швед склонялся к переходу в стан россоблу, поскольку хотел поработать с Синишей Михайловичем. Милан, в свою очередь, готов продать сразу трех футболистов: защитника Рикардо Родригеса, полузащитника Франка Кессье и нападающего Фабио Борини для подписания шведского форварда.

Гэлакси намеревался продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон, но стороны не пришли к согласию. Также в подписании Ибрагимовича заинтересованы австралийский Перт Глори и бразильский Фламенго. Сам швед намекал на возвращение в чемпионат Испании.

В течение карьеры Златан поиграл в составе Мальме, Аяксе, Ювентуса, Интера, Милана, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.

За Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В минувшем сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.