Турецкий гранд нацелился на победителя Лиги чемпионов

Новости спорта:Джердан Шачири может перейти в Галатасарай.

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шачири может перейти в Галатасарай, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Руководство турецкого клуба видит в швейцарце усиление для атакующей линии команды.

Галатасарай намерен арендовать хавбека и уже сделал запрос о переходе игрока. Представители турецкого гранда хотят завершить сделку в январе.

В нынешнем сезоне Шачири провел 4 матча за Ливерпуль, не отметившись результативными действиями. Полузащитник пропустил часть сезона из-за травмы.

Галатасарай после 13 сыгранных туров идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, уступая лидеру Сивасспору семь очков. Следующий матч команда проведет 4 декабря против Тузласпора в рамках 1/16 финала Кубка Турции.