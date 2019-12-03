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"Осталось два матча": Сульшер шокировал футболистов МЮ

"Осталось два матча": Сульшер шокировал футболистов МЮ
09:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер уже уведомил своих подопечных о возможном скорейшем увольнении.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер уже уведомил своих подопечных о возможном скорейшем увольнении. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, норвежский специалист получил от боссов клуба информацию о том, что в случае поражений в двух ближайших матчах - с Тоттенхэмом и Манчестер Сити уйдет из команды.

В разговоре с футболистами Сульшер подчеркнул, что поединок с Тоттенхэмом будет особенно непростым, ведь новый тренер "шпор" Жозе Моуринью будет мотивирован на встречу с прошлой командой.

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Стоит отметить, что в 14 турах АПЛ Манчестер одержал всего четыре победы. Они расположились на девятом месте АПЛ, имея в активе 18 очков.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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