"Осталось два матча": Сульшер шокировал футболистов МЮ

Новости спорта:Наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер уже уведомил своих подопечных о возможном скорейшем увольнении.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер уже уведомил своих подопечных о возможном скорейшем увольнении. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, норвежский специалист получил от боссов клуба информацию о том, что в случае поражений в двух ближайших матчах - с Тоттенхэмом и Манчестер Сити уйдет из команды.

В разговоре с футболистами Сульшер подчеркнул, что поединок с Тоттенхэмом будет особенно непростым, ведь новый тренер "шпор" Жозе Моуринью будет мотивирован на встречу с прошлой командой.

Стоит отметить, что в 14 турах АПЛ Манчестер одержал всего четыре победы. Они расположились на девятом месте АПЛ, имея в активе 18 очков.