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Манчестер Сити собирается продлить контракт с экс-лидером Шахтера

Манчестер Сити собирается продлить контракт с экс-лидером Шахтера
09:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандиньо может остаться в Манчестере еще на несколько сезонов.

Манчестер Сити не будет обсуждать возможное продление контракта с полузащитником Фернандиньо до конца сезона, сообщает Sky Sports.

Контракт бразильского хавбека с "горожанами" истекает в июне, но стороны еще не решили, будут ли они продолжать сотрудничество.

"Нам нужно будет проводить смену поколений. Давид Силва сообщил, что уходит, Фернандиньо еще не знает. Но это нормально на таком этапе карьеры у футболистов.

Конечно, нам нужно будет искать для них замены, если они уйдут. Думаю, мы решим эти вопросы в конце сезона", – заявил главный тренер Пеп Гвардиола.

Лионель Месси - обладатель Золотого мяча

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 15 поединков в футболке "горожан".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Фернандиньо, Новости футбола.
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