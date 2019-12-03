Гвардиола: Мне не нужны новые футболисты зимой

Новости спорта:Пеп Гвардиола опроверг информацию о том, что зимой Горожане усилятся защитником Лестера Чагларом Сеюнджю.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола опроверг информацию о том, что зимой Горожане усилятся защитником Лестера Чагларом Сеюнджю. По его словам, в январе он не хочет видеть новых игроков в команде.

«Нет, нет. Я не хочу игроков в январе. Если мы не можем сделать это летом, но не можем и зимой», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Ранее сообщалось, что в связи с кадровыми проблемами, а именно уходом Компани и травмами Стоунза и Ляпорта, турецкий защитник Лестера Сеюнджю зимой может перебраться в Манчестер.

В то же время испанский наставник доверяет своим игрокам, ожидая восстановления Эмерика Ляпорта, а также оказывая поддержку Фернандиньо в центре поля.

По итогам 14 туров Манчестер Сити занимает всего лишь третье место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 очков. Завтра Горожане сыграют против Бернли на выезде.