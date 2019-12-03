Сидклей возвращается в Бразилию: сколько получат киевляне

Новости спорта:Стали известны финансовые детали возможного перехода защитника "Динамо" Сидклея в "Коринтианс".

Стали известны финансовые детали возможного перехода защитника «Динамо» Сидклея в «Коринтианс».

По информации Globo Esporte, киевский клуб хочет получить за годичную аренду 26-летнего бразильца 1 миллион евро.

Бразильский клуб же хочет взять футболиста в аренду бесплатно и платить ему только зарплату.

Ранее сообщалось, что Сидклей заинтересован в переходе в «Коринтианс» из-за семейных обстоятельств.

Сидклей в текущем сезоне ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах за «Динамо».

Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2023 года.