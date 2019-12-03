Новости спорта:Тренерский штаб сборной Уэльса намерен обезопасить игрока от травм.

Нападающему сборной Уэльса Гарету Бэйлу запретят играть в гольф во время Евро-2020.

Футболист является ключевым игроком команды, поэтому тренерский штаб хочет обезопасить его от травм. Кроме того, главный тренер Райан Гиггз хочет, чтобы Бэйл сосредоточился на футболе, не отвлекаясь на гольф, который он любит.

Ранее игрока критиковали за то, что во время перерывов на международные матчи он часто тратил свободное время на игру в гольф.

Исполнительный директор Уэльской футбольной ассоциации Джонатан Форд лично проследил за тем, чтобы возле тренировочной базы команды в Азербайджане не было ни одного поля для гольфа.