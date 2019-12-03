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Шевченко - о самом сложном моменте в тренерской карьере

Шевченко - о самом сложном моменте в тренерской карьере
14:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наставник сине-желтых отмечает, что быть тренером сборной труднее чем быть капитаном.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о самом сложном моменте в своей тренерской карьере, а также заявил, что быть тренером сборной намного сложнее чем быть капитаном или футболистом.

«Прежде, чем достичь какого-то результата, мы прошли через большие трудности. Самым сложным стал невыход из группы на чемпионат мира 2018 года.

Но это закалило меня как тренера, закалило игроков и дало уверенность. Позволило верить в то, что мы задумали, верить в ту стратегию, которую мы выбрали. И с каждой игрой у нас все больше и больше росла уверенность, что мы не ошиблись.

Хотелось бы отметить моих помощников, которые очень повлияли на меня. Я им очень благодарен.

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Быть футболистом, капитаном сборной – это очень тяжелая ноша. Но быть тренером сборной – гораздо труднее. Поэтому хочу сказать всем будущим тренерам: верьте в себя, никогда не сдавайтесь и вас ждет успех», – приводит слова Шевченко Football Hub.

Напомним, что вчера Шевченко был признан лучшим тренером года в Украине. В этом году он вывел сборную в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе. Его подопечные опередили Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

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Андрей Шевченко, Футбол, Сборная Украины по футболу, Новости футбола.
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