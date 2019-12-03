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Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии

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Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
16:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Контракт рассчитан на 3,5 года.

Динамо подписало контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим. Контракт рассчитан на 3,5 года, сообщается на официальном сайте Динамо. О просмотрах в команду стало известно в ноябре.

Ранее Ибрагим выступал за молодежные команды Рединга и Кристал Пэлас из Англии. Свой первый профессиональный контракт форвард подписал с бельгийским клубом Роселар. За него он сыграл 13 матчей во втором дивизионе.

До перехода в Динамо Каргбо-младший выступал за Льерс на правах аренды. Он провел 10 матчей за бельгийский клуб, в которых забил 2 гола. 17 ноября срок арендного соглашения истек и Ибрагим был вынужден вернуться в Роселар, а уже на следующий день расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Также Каргбо-младший регулярно вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U-19, за которую сыграл уже 7 матчей и забил 1 гол.

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Следующий матч Динамо проведет против Зари 8 декабря на НСК Олимпийском. Время начала – 17:00. Динамо располагается на 2-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 33 очка. От Шахтера киевский клуб отделяет 11 очков.

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ФК Динамо (Киев), Трансфер, Ибрагим Каргбо, Ибрагим Каргбо-младший.
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