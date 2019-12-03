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Манчестер Сити не будет подписывать игроков этой зимой

Манчестер Сити не будет подписывать игроков этой зимой
16:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:"Горожане", видимо, не планируют усиливать состав.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что в зимнее трансферное окно не собирается подписывать новых футболистов. Главная причина этому - на рынке не будет доступных игроков, которые бы смогли сходу усилить "горожан" или стать перспективой на многие годы.

"Я не хочу подписывать игроков в январе. Мы не смогли этого сделать летом и не сможем в январе. Возможно, мы подумаем, если у нас появится прекрасная возможность подписать игрока, который будет приносить пользу в течение пяти-шести лет, но это маловероятно.

Обычно игроки, в которых мы заинтересованы, не продаются. Мы не смогли подписать центрального защитника летом, поэтому пришлось переводить туда Фернандиньо. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии

Напомним, ранее Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с Ман Сити.

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ФК Манчестер Сити, Трансфер, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
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