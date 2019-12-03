Манчестер Сити не будет подписывать игроков этой зимой

Новости спорта:"Горожане", видимо, не планируют усиливать состав.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что в зимнее трансферное окно не собирается подписывать новых футболистов. Главная причина этому - на рынке не будет доступных игроков, которые бы смогли сходу усилить "горожан" или стать перспективой на многие годы.

"Я не хочу подписывать игроков в январе. Мы не смогли этого сделать летом и не сможем в январе. Возможно, мы подумаем, если у нас появится прекрасная возможность подписать игрока, который будет приносить пользу в течение пяти-шести лет, но это маловероятно.

Обычно игроки, в которых мы заинтересованы, не продаются. Мы не смогли подписать центрального защитника летом, поэтому пришлось переводить туда Фернандиньо. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, ранее Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с Ман Сити.