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Поменяться местами: Почеттино готов возглавить экс-клуб Моуринью

Поменяться местами: Почеттино готов возглавить экс-клуб Моуринью
17:27 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет возглавить Манчестер Юнайтед, о чем сообщает Manchester Evening News.

Аргентинца активно связывают с возможным назначением в МЮ после его увольнения из Тоттенхэма в ноябре, где его сменил бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Именно Почеттино называли главным претендентом на тренерское кресло Юнайтед после увольнения Моуринью в декабре прошлого года, но работу получил Оле-Гуннар Сульшер после удачного периода у руля команды в качестве временного наставника.

В услугах Маурисио также заинтересована Бавария, которая осенью рассталась с главным тренером Нико Ковачем, а также непримиримый соперник Тоттенхэма Арсенал. Почеттино предположительно советуют не соглашаться на работу в лондонском клубе.

При этом, по информации издания, руководство МЮ доверяет Сульшеру и пока не планирует искать ему замену.

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Завтра Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм встретятся на поле в рамках чемпионата Англии в 21:30 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Маурисио Почеттино.
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